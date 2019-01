Luxusyachten von der Größe eines schwimmenden Einfamilienhauses und winzige Segelboote. Bei der Wassersportmesse "Boot" präsentiert die Branche in Düsseldorf die aktuellen Trends für eine oft anspruchsvolle Kundschaft.

Der Trend zum Luxus beim Wassersport hält an - die Branche rechnet daher auch 2019 mit guten Geschäften. Rund sechs Millionen Euro kostet etwa eine Yacht der britischen Werft Sunseeker, die ab Samstag bei der weltgrößten Wassersportmesse "Boot" in Düsseldorf zu sehen ist. Finanzierungen seien bei den mit Schwerpunkt aus Deutschland und Großbritannien stammenden Kunden des Unternehmens dabei kaum gefragt, berichtete Sunseeker-Sprecherin Jacqueline Brodmann am Freitag in Düsseldorf.

Gefragt seien bei den anspruchsvollen Kunden derzeit zudem Stabilisatoren zu Preisen ab etwa 50 000 Euro, die allzu heftige Bewegungen der Yacht ausgleichen sollen. Ausgestattet sind die Yachten der Werft mit bis zu 120 Quadratmetern Wohnfläche und einem großen Sonnendeck sowie einem luxuriösen Beiboot. Zusätzlich zu dem Anschaffungspreis müsse der neue Eigner mit jährlichen Unterhaltskosten von etwa zehn Prozent des Kaufpreises rechnen, berichte ...

