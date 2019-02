Hamburg (ots) -



In Zeiten, in denen Kreuzfahrten immer beliebter werden, stellt das Marketing der 5 Sterne Plus Luxusklasse der EUROPA 2 seine Verantwortlichen vor ganz besondere Herausforderungen. Gilt es doch, das außergewöhnliche Erlebnis einer 5-Sterne Plus Kreuzfahrt mit der EUROPA 2 auch in einem wachsenden Umfeld immer wieder in seiner Einzigartigkeit herauszustellen.



Julian Pfitzner, Leiter Produktmanagement Hapag Lloyd Kreuzfahrten GmbH und einer der führenden Kreuzfahrt-Experten, gelingt das mit seinem Team Jahr um Jahr so beispielhaft, dass die EUROPA 2 mit ihrem Versprechen von "legerem Luxus" serienmäßig die höchsten Auszeichnungen der Tourismus- und Kreuzfahrtbranche verliehen bekommt.



Auf dem gestrigen Clubabend des Marketing Club Hamburg e.V. im The Fontenay Hamburg referierte Julian Pfitzner ebenso kenntnisreich wie unterhaltsam über die größten Herausforderungen in Vertrieb und Vermarktung von Kreuzfahrten im Luxus-Segment. "Wir verkaufen keine Betten, sondern einzigartige Emotionen und Erlebnisse. Unvergessliche Momente, die die besondere Einsatzbereitschaft und Passion unser Crews an Bord und an Land immer wieder entstehen lassen. Diese Erfahrungen und Geschichten authentisch zu kommunizieren, das ist eine der Kernaufgaben des Marketing von Hapag-Lloyd Cruises.", so Julian Pfitzner.



"Luxus Marken wie die MS EUROPA 2 stehen für die Erfüllung allerhöchster Ansprüche und Maßstäbe - und das weit über ihre primäre Zielgruppe hinaus. Das allein schon macht sie zu Ikonen in der Markenlandschaft", konstatierte Peter Brawand, Programm Vorstand des Marketing Club Hamburg am Abend vor den zahlreichen Gästen und Experten aus der Hamburger Marketing- und Kommunikationsszene.



Der abendliche Vortrag fand statt im exklusiven Rahmen des The Fontenay in Hamburg, einem Kooperationspartner der MS EUROPA 2. Über 90 Mitglieder und Gäste des Marketing Club Hamburg e.V. waren der Einladung gefolgt.



Abgerundet wurde der Clubabend beim Get-together in lockerer und entspannter Atmosphäre und intensiven Gesprächen rund um das Thema des Abends.



Über Marketing Club Hamburg e.V.:



Unsere fast 650 Mitglieder aus allen Marketingfunktionen und Branchen machen Hamburg zur Marketinghauptstadt Deutschlands - und das schon seit über 50 Jahren. Wir sind einer der größten Clubs in Deutschland, als Berufsverband für die Führungskräfte und Experten im Marketing geben wir die Möglichkeit zu anspruchsvollem und aktuellem Erfahrungsaustausch, zu einer attraktiven beruflichen Weiterbildung und zum Knüpfen wertvoller persönlicher Kontakte.



Der Marketing Club Hamburg e.V. in den sozialen Netzwerken:



Web: http://www.marketingclubhh.de Facebook: https://www.facebook.com/MarketingClubHH Instagram: https://www.instagram.com/marketingclub_hh/ Xing: https://www.xing.com/net/pri21f137x/marketingclubhamburg



