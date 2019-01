Unterföhring (ots) - - Interview-Ass Jörg Wontorra auch in der kommenden Saison auf Sky Sport News HD - "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" am Sonntag ab 10.45 Uhr für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD sowie im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App - Gäste sind Yussuf Poulsen (RB Leipzig) sowie Sky Experte Jan Aage Fjörtoft, Lutz Wöckener (Die Welt), Frank Hellmann (freier Journalist, u.a. Frankfurter Rundschau) und Uli Köhler (Sky)



Unterföhring, 19. Januar 2019 - Auch in der kommenden Saison dürfen sich die Fußballfans in Deutschland auf spannende Diskussionen übers aktuelle Fußball-Geschehen an jedem Bundesliga-Wochenende freuen. Jörg Wontorra wird mit der Talkshow "Wontorra, der o2 Fußball-Talk" eine weitere Saison bei Sky Sport News HD auf Sendung gehen. Pünktlich zum Jubiläum der 50. Sendung am kommenden Sonntag haben sich Sky und Jörg Wontorra auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit um ein weiteres Jahr bis 2020 verständigt.



Jörg Wontorra: "Ich habe noch nicht genug und freue mich darauf, die erfolgreiche Zusammenarbeit der vergangenen Jahre fortzusetzen. Nach den ersten 50 Sendungen dürfen gerne noch mindestens 50 weitere folgen. Denn dafür bietet die Bundesliga allemal spannenden Gesprächsstoff." Roman Steuer, Executive Vice President Sports bei Sky Deutschland: "Jörg Wontorra ist eine der prägenden Persönlichkeiten des deutschen Sportjournalismus. Mit seiner langjährigen Erfahrung konnte er das Talkformat "Wontorra - der o2 Fußballtalk" sehr erfolgreich im Free-TV etablieren. Damit hat er maßgeblich zur positiven Entwicklung von Sky Sport News HD in den vergangenen 1 ½ Jahren beigetragen. "



An diesem Sonntag begrüßt Jörg Wontorra unter anderem den dänischen Nationalspieler Yussuf Poulsen von RB Leipzig. Die Leipziger treffen am Samstagabend im Spitzenspiel auf den Tabellenführer Borussia Dortmund. In der Gesprächsrunde wird Poulsen eine Einschätzung zum Rückrundenstart geben.



Komplettiert wird die Runde von Sky Experte Jan Aage Fjörtoft, Lutz Wöckener (Welt), Frank Hellmann (freier Journalist, u.a. Frankfurter Rundschau) und dem Sky Reporter Uli Köhler.



Zudem wird Wontorra den Düsseldorfer Trainer Friedhelm Funkel live per Schalte in der Sendung begrüßen und über die möglichen Auswirkungen des Vertragschaos sprechen.



"Wontorra - der Fußball Talk" wird am Sonntag ab 10.45 Uhr frei empfangbar auf Sky Sport News HD, im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App sowie per Facebook Live auf facebook.com/SkySportDE ausgestrahlt.



