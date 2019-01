Horst Seehofer hat mit einer Rede Abschied vom CSU-Vorsitz genommen. Der designierte CSU-Chef Markus Söder schlug ihn daraufhin als Ehrenvorsitzenden der Partei vor. Seehofer habe sich um die CSU verdient gemacht.

Der scheidende CSU-Chef Horst Seehofer sieht die Christsozialen weiterhin als "bärenstarke Volkspartei". Die CSU habe in den vergangenen gut zehn Jahren, seit er das Amt übernommen habe, gute Politik gemacht und große Erfolge gefeiert, sagte der 69-Jährige am Samstag in seiner Rede beim Sonderparteitag in München.

"Heute gebe ich das Amt des Parteivorsitzenden mit großer Dankbarkeit und auch mit Stolz in die Hände meiner Partei zurück", sagte Seehofer und fügte hinzu: "Ich gebe heute das Amt weiter, aber es bleibt bei mir ein glühendes Herz für meine politische Familie CSU." Dass er Vorsitzender dieser Partei sein konnte, betrachte er als "großes Geschenk in meinem Leben". "Das war die Realisierung eines Lebenstraumes."

Die CSU bestehe seit 73 Jahren, davon habe er zwei Drittel an vorderer und vorderster Front mitgewirkt. "Ich glaube, alleine aus dieser Zeit wird klar: Da wächst einem etwas ans Herz. Und man wird als Parteivorsitzender ...

