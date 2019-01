Die Aktie des Krebsforschers Celldex Therapeutics (WKN: A0RA0S) ist einer der Top-Performer des noch jungen Jahres. Genau diese Entwicklung hatte der No Brainer Club so erwartet und rechtzeitig angekündigt.

In unserer NBC-Wochenausgabe vom 20. Dezember kündigten wir einen "Mega-Rebound der Aktie von mindestens 50-100%" zum Jahresanfang an. Tatsächlich verzeichnen wir für den Wert nach seinem am 26. Dezember markierten Allzeittief bei 0,183 USD einen zwischenzeitlichen Kursgewinn von exakt +100%. So wurden am letzten Handelstag dieser Woche bereits wieder Preise bis 0,366 USD für ein Celldex-Papier gezahlt.

Von seinem Dezember-Tief ...

Den vollständigen Artikel lesen ...