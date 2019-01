Bonn/München (ots) - Die CSU ist optimistisch, mit ihrem Parteitag in München und dem Stabwechsel von Horst Seehofer zu Markus Söder im Amt des Vorsitzenden eine neue Ära einläuten zu können. "Ich stelle in der Partei eine Aufbruchstimmung fest. Wir werden mit Markus Söder an der Spitze auch in Berlin nochmal stark aufschlagen", zeigte sich die stellvertretende CSU-Vorsitzende Angelika Niebler im Fernsehsender phoenix (Samstag, 19. Januar) von neu gewonnener Stärke überzeugt. Von Auseinandersetzungen der Vergangenheit sei keine Rede mehr. "Wir sind nun mal eine Partei, die es sich nicht immer leicht macht, da geht's auch schon mal hart zur Sache", so Niebler weiter. Die CSU sei jetzt aber stark aufgestellt und werde mit Volldampf die Herausforderungen angehen, zu denen auch die Europawahl gehöre.



