Evotec unternahm auch am Freitag einen neuen Versuch, über die Marke von 20 Euro zu klettern. Bald dürfte es so weit sein, lautet der Befund der charttechnischen Analysten. Schließlich sei die Aktie mit dem Plus von 0,8 % der Überschreitung schon sehr nahe gekommen. Die 20-Euro-Marke gilt als wesentlich im Kampf um die nächsten Schritte.

Über dieser Hürde eröffneten sich neue Potenziale. Bei 22 Euro findet sich ein Zwischenhoch, bei 23 Euro ein weiteres. Sie würden das nächste Kursziel darstellen, ... (Frank Holbaum)

