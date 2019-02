Evotec und das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung ("HZI") haben am heutigen Mittwoch eine Zusammenarbeit zur Entwicklung neuer Antibiotika bekannt gegeben. Die Entwicklung ziele auf die Überwindung resistenter bakterieller Krankheitserreger, die zu einer globalen Gesundheitsbedrohung zählen, so Evotec. Die Forschungsaktivitäten konzentrieren sich zunächst auf die Optimierung von Cystobactamiden, natürliche antibakterielle Substanzen mit einem innovativen chemischen Gerüst, die gegen die gefährlichsten gramnegativen Erreger auf der Prioritäten-Liste der WHO wirksam sind.

Den vollständigen Artikel lesen ...