Die zweite Ausgabe der Arab Innovation Academy (AIA), eine

Kollaboration zwischen dem Qatar Science & Technology Park (QSTP) -

Teil der Qatar Foundation Research, Development and Innovation (QF

RDI) - und der European Innovation Academy (EIA), schloss am

Dienstag, dem 15 Januar, im QSTP mit einer glamourösen Präsentations-

und Graduierungszeremonie ab.



AIA ist das erste und größte Unternehmerschaftsprogramm in der

Region, das darauf ausgerichtet ist, Unternehmer in Katar, der

MENA-Region und der globalen Gemeinschaft mit den Fähigkeiten

auszustatten, um ihre Start-ups in nur zehn Tagen aufzubauen. Der

beschleunigte Modus des erfahrungsorientierten Lernens brachte

Teilnehmern hochmoderne Methoden und Werkzeuge für das Unternehmertum

näher, von der Teambildung und der Ideenfindung bis zum Herantreten

an Risikokapitalgeber und Angel-Investoren. Während des Wettbewerbs

entwickelten und starteten Teilnehmer neue Tech-Unternehmungen in

echten Märkten und mit echtem Kunden-Feedback.



Das Programm, das am 2. Januar begann, brachte weltbekannte

Tech-Kollaborateure zusammen sowie mehr als 160 Teilnehmer, die aus

einem Pool von mehr als 900 Bewerbern ausgewählt wurden, 25

Vortragsredner und 37 Mentoren und Investoren, die 30 verschiedene

Nationalitäten repräsentierten. In der zweiten Ausgabe der AIA war

außerdem eine noch größere Beteiligung von arabischen Frauen im

Programm zu sehen.



Den Erfolg der Veranstaltung kommentierte Yosouf Abdulrahman

Saleh, Executive Director, QSTP, mit den Worten: "Ich bin sehr stolz

darauf, was wir mit der zweiten Ausgabe der AIA erreicht haben. Die

Mehrheit der Teams haben ihre Projekte durch die Zusammenarbeit mit

uns zum Abschluss gebracht.



"Die Arab Innovation Academy ist eine der Flaggschiff-Initiativen

von QSTP, mit der wir unsere erklärte Absicht verfolgen,

tech-basiertes Unternehmertum in Qatar zu unterstützen - durch

Inkubation, Finanzierung, Training, Mentoring und Verbindungen zu

regionalen und globalen Ökosystemen der Tech-Innovation. Wir glauben,

dass dieses Programm enorm zu der wachsenden wirtschaftlichen

Vielfältigkeit von Qatar und der Entwicklung seines Humankapitals

beitragen wird.



"Wir freuen uns, die Öffentlichkeit zu bilden und mehr Bewusstsein

für die substanziellen Vorteile des AIA-Programms zu schaffen,

während wir die Jugend von Katar und der Region in unserer dritten

Ausgabe der AIA im nächsten Jahr zu einer größeren Teilnahme bewegen

möchten.



Alar Kolk, Präsident der EIA, kommentierte: "Wir alle bei der Arab

Innovation Academy sind stolz auf die Durchführung der zweiten

Ausgabe des Programms in Kooperation mit dem QSTP und der Qatar

Foundation. Dieses Jahr haben wir eine Rekordzahl von Teilnehmern aus

allen Ecken der MENA-Region begrüßt.



"Hier entwickeln Studenten die Fähigkeiten und das Selbvertrauen,

das sie brauchen, um Start-ups von Grund auf zu entwickeln, und

lernen, in der Welt des Unternehmertums und der Innovation einen

einzigartigen Wert zu schaffen.



"Dieses einzigartige, weltverändernde Programm ist nur möglich

durch die Vision und Führung der Qatar Foundation und des QSTP.

Unsere Zusammenarbeit verspricht, junge Menschen zu befähigen, die

Entwicklung von grundlegenden Fähigkeiten voranzutreiben, die

erforderlich sind, um die langfristigen Zukunftsaussichten in der

Region zu transformieren.



Die Start-up-Ideen, die von den teilnehmenden Teams produziert

wurden, gingen auf viele globalen Probleme ein - angefangen dabei,

bei Kindern das Interesse am Lesen zu wecken, über die

Wiederverwendung von Industrieabfällen bis zur Vereinfachung der

Suche nach Blutspendern - und umspannten mehrere Branchen, darunter

Gesundheit, Bildung, Bauwesen, Immobilien und Tourismus.



Zwei Tage vor der Abschlussfeier präsentierten die

Tech-Unternehmer ihre Start-up-Ideen den anderen Teilnehmern,

Mentoren und Besuchern in einer öffentlichen Start-up-Expo und

beantworteten Fragen über ihre Produkte, Services und

Geschäftskonzepte. Die Expo diente als Generalprobe für den großen

abschließeneden Präsentationstag, an dem die zehn besten Teams ihre

Start-up-Ideen Investoren präsentierten, wertvolles Input von den

Teilnehmern erhielten und auf Bereiche in ihren Geschäftskonzepten

hingewiesen wurden, die weiterer Entwicklung bedurften.



Den ersten Platz der AIA belegte das Team "Salamat-E", das eine

Mobil-App entwickelt hat, die als ein "Gesundheitspass" dient. Die

App ist mit GPS verbunden und enthält Informationen über epidemische

Krankheiten in der Region eines bestimmten Reiseziels sowie

Präventionsmethoden und erforderliche Impfungen. Das Team besteht aus

Bashar Shawar von der Palestine Polytechnic University; Chaimae El

Mahdaoui von der Mohammed VI. University of Health Sciences, Marokko;

Polina Ladchenko von der Higher School of Economics, Russland; Tareq

Osman Babiker von der Al Neelain University, Sudan; und Yafa Abd

AlRahim von der Birzeit Universität, Palästina.



Der zweite Platz ging an das Team "Fly Stories", das eine

Plattform entwickelt hat, die Kindern ein interaktives Leseerlebnis

bietet, und Autoren eine Möglichkeit, ihre Geschichten zu

veröffentlichen. Zum Team gehören Aboubakr Aqle, Ghadeer Abuoda und

Omer Abad von der Hamad Bin Khalifa University, ein Mitglied der

Qatar Foundation, Katar; Jalila Rashid Al Sharqi von der Sultan

Qaboos University, Oman; und Tasneem Ismail vom Doha Institute for

Graduate Studies, Katar.



Die Teams "EyeTalk" und "WheelsOnClick" belegten gemeinsam Platz

3. "EyeTalk" präsentierte ein Konzept eines

Software-Hardware-Systems, das Menschen mit Behinderungen dabei

helfen kann, nur mit ihren Augen zu kommunizieren, durch Blinken. Die

Teammitglieder sind Abdelkader Keddar und Samia Cherifi von der

University of Abou Bakr Belkaïd, Algerien; Abdullah Abdulwakil und

Dogukan Aksu von Istanbul University, Türkei; und Shaikha Alsubaey

von Qatar University, Katar.



"WheelsOnClick" hat eine Plattform entwickelt, die Besitzer von

nicht voll ausgelasteten Autos und Menschen verbindet, die ein Auto

für kurze Zeit brauchen. Die Plattform folgt dem beliebten Konzept

von Airbnb und erlaubt es Benutzern, nach Autos zu suchen oder Autos

zu listen. Zum Team gehören Abhimanyu Saini vom Indian Institute of

Science, Indien; Fathalrhman Adam von der Al Neelain University,

Sudan; Garima Natani vom Indian Institute of Technology, Indien;

Omaiyma Hilal Alkathiri vom Ibri College of Technology, Oman; und

Wisal Ahmed Khatir Bakhat von der Alzaiem Alazhari University, Sudan.



Über ihr AIA-Erlebnis sagte Mahdaoui, ein Mitglied des

Gewinnerteams: "Diese Gelegenheit ist eine lebensverändernde

Erfahrung für uns. Es war fantastisch, die Mentoren und die Leute zu

treffen, die uns unterstützen und mit uns arbeiten werden.



"Auch wenn wir uns erst vor kurzem kennengelernt haben, war unsere

Harmonie fantastisch, und ich denke, das hat uns geholfen, den ersten

Platz zu belegen. Jetzt sind wir ein Team von Unternehmern, die an

einem Projekt arbeiten, es entwickeln und erweitern werden und damit

eine Wirkung in unseren jeweiligen Ländern erzielen werden.



Einer der Investoren, Sander van der Blonk, Venture Partner bei

Heywood & Sons, kommentierte: "Ich habe großen Respekt für die

Menschen, die als Individuen hierher gekommen sind und nach zwei

Wochen als Mitglieder eines Teams hervorgangen sind und über einige

sehr interessante und schwierige Probleme nachgedacht, Lösungen

entwickelt und die Grundsteine für ein Start-up gelegt haben. Die

Präsentationen, die sie gegeben haben, waren meiner Meinung nach

faszinierend, und wenn diese Teams zu solchen Dingen in der Lage

sind, steht dieser Region Großes bevor. Für die Zukunft ist noch sehr

viel mehr zu erwarten."



Mentoren drückten außerdem Dankbarkeit für die Gelegenheit aus, an

der AIA teilnehmen zu können. Ali Al Sahli, ein Senior Assistent

Engineer, der in der Softwareentwicklung bei Qatar Petroleum

arbeitet, sagte: "Ich hatte viel Freude daran, mit den Teilnehmern zu

interagieren, alle mit verschiedenen Hintergründen und

unterschiedlichen Ideologien. Die Gelegenheit, ihnen zu helfen, sich

zu verbessern, und ihren Fortschritt zu sehen, war sehr bereichernd

für mich.



Weitere Informationen über die Arab Innovation Academy und eine

vollständige Liste von Gewinnern erhalten Sie auf: aia.inacademy.eu

(http://aia.inacademy.eu/)



Qatar Science & Technology Park



Der Qatar Science & Technology Park (QSTP), Teil der Qatar

Foundation Research, Development and Innovation (QF RDI), ist eine

Freizone, ein Akzelerator und ein Inkubator für die Entwicklung von

Technologieprodukten in Katar. Der Park fördert ein Ökosystem der

Innovation und des Unternehmertums in Katar, das die

Kommerzialisierung von marktbereiten Technologien beschleunigen soll,

um die nationalen Diversifizierungsanstrengungen zu unterstützen.



Die Schwerpunktbereiche des QSTP umfassen die vier übergreifenden

Themen Energie, Umwelt, Gesundheit, Wissenschaften sowie

Informations- und Kommunikationstechnologien, entsprechend der

nationalen Forschungsstrategie von Katar, die 2012 bekanntgegeben

wurde.



Durch seinen Standort in der Education City der Qatar Foundation

hat der QSTP Zugang zu den wichtigsten Ressourcen eines Clusters von

führenden Forschungsuniversitäten. Mitglieder der Freizone des QSTP

sind kleine und mittlere Unternehmen, internationale Konzerne und

Forschungsinstitutionen. Sie sind gemeinsam bestrebt, in neue

Technologieentwicklungsprogramme zu investieren, intellektuelles

Eigentum zu erstellen und technologische Managementfähigkeiten zu

stärken sowie innovative neue Produkte zu entwickeln.



Der QSTP unterstützt die wirtschaftlichen und humanitären

Entwicklungsziele der FQ RDI für Katar und wird zunehmend als ein

internationales Zentrum für angewandte Forschung, Innovation,

Inkubation und Unternehmertum anerkannt.



Weitere Informationen erhalten Sie auf der QSTP-Website:

www.qstp.org.qa



Qatar Foundation Research, Development and Innovation (QF RDI)



Die Aufgabe der Qatar Foundation Research, Development, and

Innovation (QF RDI) ist es, eine integrale Rolle dabei zu spielen,

Herausforderungen und Möglichkeiten in den Feldern ICT, Umwelt,

Gesundheit und Landwirtschaft zu identifizieren und anzugehen,

ausgerichtet an der Strategie und den Prioritäten der nationalen

RDI-Strategie von Katar. Die QF RDI steht an der Spitze des

Ökosystems für Innovation und Unternehmertums von Katar und

beschleunigt die wirtschaftliche Entwicklung durch die Unterstützung

der Kommerzialisierung von marktbereiten Technologien und der

Entwicklung neuer Hightech-Produkte und -Services.



Die GF RDI ist verantwortlich für die Übersetzung der nationalen

RDI-Strategie von Katar in spezifische Initiativen und Aktionen für

die RDI-Einrichtungen der Qatar Foundation (QF). Sie leitet außerdem

ihre Anstrengungen in Bezug auf wirtschaftliche Wertschöpfung,

Wissensübertragung und die Einrichtung von beidseitig vorteilhaften

nationalen und internationalen RDI-Partnerschaften. Um

sicherzustellen, dass diese Anstrengungen die größtmögliche Wirkung

erzielen, plant, koordiniert und beaufsichtigt der QF Vice President

for Research, Development and Innovation alle QF-Aktivitäten mit

Bezug zu Forschung und Entwicklung.



Qatar Foundation - Humankapital erschließen



Die Qatar Foundation for Education, Science and Community

Development (QF) ist eine gemeinnützige Organisation, die Katar auf

seinem Weg unterstützt, zu einer diversifizierten und nachhaltigen

Wirtschaft zu werden. Die QF ist bestrebt, den Menschen in Katar und

darüber hinaus zu dienen, indem sie spezialisierte Programme aus

seinem innovationsfokussierten Ökosystem der Bildung, Forschung und

Entwicklung sowie der Gemeinschaftsentwicklung liefert.



Die QF wurde 1995 von Seiner Hoheit Scheich Hamad bin Khalifa Al

Thani, seinem Vater Amir und Ihrer Hoheit Sheika Moza bint Nasser

gegründet, die die Vision vereinte, Katar eine hochwertige Bildung zu

geben. Heute bietet das erstklassige Bildungssystem der QF

lebenslange Lerngelegenheiten für Mitglieder der Gemeinschaft ab

einem Alter von nur sechs Monaten bis hin zur Doktorandenebene und

ermöglicht es Studienabsolventen, in einer globalen Umgebung

erfolgreich zu sein und zur Entwicklung der Nation beizutragen.



Die QF errichtet außerdem ein multidisziplinäres

Innovationszentrum in Katar, wo landeseigene Forscher an der Lösung

lokaler und globaler Probleme arbeiten. Durch die Förderung einer

Kultur des lebenslangen Lernens und der Unterstützung von sozialem

Engagement durch Programme, die die katarische Kultur verkörpern,

möchte die QF die lokale Gemeinschaft befähigen und zu einer besseren

Welt für alle beitragen.



Eine vollständige Liste der Initiativen und Projekte der QF finden

Sie auf: www.qf.org.qa



Bei Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: pressoffice@qf.org.qa



European Innovation Academy



Die European Innovation Academy ist eine gemeinnützige

Bildungseinrichtung, die für ihre Exzellenz im Tech-Unternehmertum

und in der Methodik anerkannt ist, die zusammen mit Vertretern der

Silicon-Valley-Universitäten und -Unternehmen UC Berkeley, Stanford

University, Google und Amadeus entwickelt werden. Weitere

Informationen finden Sie auf www.inacademy.eu



