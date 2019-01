Berlin (ots) -



Sonntag, 20.1., 13:30 Uhr - Fototermin: Die Messe Berlin überrascht den 100.000. Besucher der Grünen Woche 2019 mit einem Präsentkorb des Partnerlandes Finnland



- Bundeskanzlerin Merkel auf dem GFFA - Lebensministerium: Der geballte Charme der Regionen - Partnerland Finnland: Exportschlager Hafer - Erlebnisbauernhof: Natur- und Pflanzenschutz mit Drohnen



- Ministerin: Niederlande sind Vize-Weltmeister beim Agrarexport - Österreich: Kontinuierlicher Anstieg der Agrarexporte - Pralinenhersteller aus Katar strebt auf den europäischen Markt - Sri Lanka bittet zu Hopper mit Polos - Ukraine will Agrarexporte weiter steigern - Aserbaidschan möchte sich im Bio-Markt etablieren - Schweiz: Talerschwingen und Chässchnitten genießen - Büffel- und Ziegenmilchjoghurt aus Bulgarien - Ein Stück Elsass in Halle 11 - Thailand lockt mit Bananenblüten-Salat und frittierten Grillen - Lettland lädt ein zu Speck mit Wachteleiern und Ingwer-Bier - Kosovo sucht Business-Kontakte



Aus deutschen Regionen - Eisbein-Sandwich und Berliner Luft mit Chili aus der Hauptstadt - NRW definiert "Natur" und "Genuss" neu - Brandenburg: pro agro Marketingpreis zum 20. Mal verliehen



