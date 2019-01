FRANKFURT (Dow Jones)--Drei Urteile des Landgerichts Stuttgart könnten Medienberichten zufolge den Autobauer Daimler in Bedrängnis bringen. Das Landgericht wertet nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung eine Besonderheit von Mercedes-Dieseln, das sogenannte Thermofenster, als unzulässige Abschalteinrichtung und verurteilte Daimler zu Schadensersatz zwischen 25.000 und 40.000. Ein Gerichtssprecher erklärte auf Anfrage, es seien bereits weitere Klagen von Autokäufern gegen Daimler anhängig. Darüber hinaus rechne er damit, dass weitere Klagen eingehen sollten.

Die drei Urteile von Stuttgart seien nicht die ersten, in denen Daimler zu Schadenersatz-Zahlungen verdonnert wurde. Auch die Landgerichte in Hanau und Karlsruhe hatten 2018 ähnlich entschieden, aber nicht so deutlich von unzulässigen Abschalteinrichtungen gesprochen, berichtet die Süddeutsche weiter. Alle fünf Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Daimler-Sprecher Jörg Howe sagte am Sonntag, man halte die Urteile für "unbegründet". Der Konzern werde gegen alle Entscheidungen in Berufung gehen. Bisher seien 48 Klagen gegen Daimler abgewiesen worden, nur fünf seien erfolgreich gewesen.

January 20, 2019 04:47 ET (09:47 GMT)

