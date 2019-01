Mit Sti(e)l zum Genuss

Wer genießt nicht gerne einen guten Tropfen Wein zu einem leckeren Essen? Besonders zum Jahreswechsel stehen wieder zahlreiche Feste wie das Weihnachtsessen in der Familie, ein köstliches Dinner mit Freunden und die Silvester-Feier auf dem Programm. Zu diesen Festen wird gerne nach Hause eingeladen, der Tisch schön gedeckt und in Gesellschaft gegessen und getrunken. Damit taucht auch gleich die Frage auf, wie denn ein festlich gedeckter Tisch für Gäste aussieht? Schnell werfen wir einen Blick in den Küchenschrank: Sind genügend Teller im Schrank, ausreichend Besteck für alle Gäste und welche Gläser soll man verwenden?

Mit den richtigen Weingläsern sieht der gedeckte Tisch nicht nur besser aus, sondern im passenden Glas schmeckt der Wein auch besser. Man muss nicht unbedingt ein Sommelier sein, um zu wissen, dass sich das volle Aroma eines Weins erst in einem entsprechenden Weinglas entfalten kann. Bei der Wahl des richtigen Glases kommt es in der Regel auf die Form und das Material an. Ein Weinglas besteht aus drei Teilen: Kelch, Stiel und Fuß. Ein zur Rebsorte passendes Weinglas zeichnet sich durch einen Glaskelch aus, der in Form, Größe und Durchmesser des Glasrandes die Aromen- und Geschmacksvielfalt des jeweiligen Weines zur Geltung bringt.

Wichtig für den Wein ist der Glaskelch, denn dessen Volumen dient als Raum für die Aromaentfaltung. Durch das Schwenken eines Weinglases wird der Duft des Weines verstärkt: Die Aromen können sich durch die vergrößerte Verdunstungsoberfläche schneller entwickeln und entfalten. Während die Aromen eines Weins durch die Nase und deren Eintauchen in das Glas aufgenommen werden, kann der Geschmack über die Zunge mit ihren Geschmacksrezeptoren (süß, bitter, salzig und sauer) geschmeckt werden. Je nach Form, Größe und Durchmesser des Glases findet dieser Vorgang in unterschiedlicher Weise statt, was wiederum zeigt, dass die Auswahl des Weinglases wichtig für den Weingenuss ist.

