In den nächsten Jahren ist wohl kein Job vor der KI, Künstlichen Intelligenz, sicher. So sagt es zumindest Deutsche-Post-Chef Frank Appel. Auf der vom Medienkonzern Burda seit 2005 veranstalteten DLD Conference (Digital Life Design) in München sagte Appel: "Kein Job ist auf Jahre garantiert. Ist man jung, gibt es unabhängig davon, welchen Beruf man sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...