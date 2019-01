FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chef der Unionsfraktion im Bundestag, Ralph Brinkhaus, will beim Soli-Abbau noch einmal nachverhandeln. "Die Union will den Soli für alle Steuerzahler abschaffen. Wir werden darüber mit der SPD reden", sagte Brinkhaus der Bild am Sonntag. "Die Abschaffung des Soli ist 30 Jahre nach dem Mauerfall eine Frage der Glaubwürdigkeit." Von einer Komplettabschaffung würden auch Arbeitnehmer und vor allem der Mittelstand profitieren, sagte Brinkhaus weiter: "Unser Ziel bleibt eine Entlastung aller Steuerzahler, die nicht durch Steuererhöhungen zunichte gemacht werden darf." Laut Koalitionsvertrag soll der Soli ab 2021 nur für 90 Prozent der Steuerzahler wegfallen.

