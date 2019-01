Der Kurs der Snap-Aktie verläuft in den letzten Monaten ohne größere Veränderungen. Allerdings weist die Aktie eine leichte Abwärtstendenz auf, übergeordnet befindet sie sich ohnehin in einem klaren Abwärtstrend. Die Supertrendlinie ist zuletzt immer mal wieder vom Kurs überschritten worden. So auch vor wenigen Tagen, seitdem verläuft der Kurs oberhalb der Trendlinie. Kann die Aktie nun wieder nach oben ansteigen? Das aktuelle Kursniveau liegt bei etwa 5,73 USD.

Betrachtung des Charts anhand ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...