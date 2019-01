Die Zahl der öffentlichen Ladestellen für Elektroautos in Baden-Württemberg nimmt weiter zu. Ende vergangenen Jahres gab es im Südwesten 2525 Ladepunkte, wie aus der neuen Statistik des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hervorgeht. Mitte des Jahres waren es den BDEW-Zahlen zufolge noch 2205. Im Vergleich der Bundesländer hat weiterhin Bayern mit 3618 Ladepunkten klar die Nase vorn. Baden-Württemberg liegt auf Platz drei, hinter Nordrhein-Westfalen (2739) und vor Hessen (1413) und Niedersachsen (1320).

Deutschlandweit gibt es der Statistik zufolge rund 16 100 öffentliche und teilöffentliche Ladepunkte. Das sind rund 20 Prozent mehr als Mitte 2018. Unter den deutschen Großstädten besitzt Hamburg weiterhin die größte Zahl. Ende vergangen Jahres gab es in der Hansestadt 834 Ladepunkte. Dahinter folgt Berlin mit 779.

Deutlich ausgebaut wurde den Zahlen zufolge die Ladeinfrastruktur in München. In der bayerischen Landeshauptstadt sind in den vergangenen sechs Monaten über 300 Lademöglichkeiten hinzugekommen. Insgesamt sind es jetzt 696. Mit deutlichem Abstand folgen Stuttgart (382 Ladepunkte), Düsseldorf (211) und Leipzig (168).

Erfasst werden Ladesäulen etwa von Energieunternehmen, Parkhaus- und Parkplatzbetreibern, Supermärkten und Hotels. In den Zahlen nicht enthalten sind private Lademöglichkeiten./hff/eni/DP/he

