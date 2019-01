Die Deutsche Stiftung Patientenschutz fordert eine deutlich breitere Finanzierung der Pflegeversicherung. "Der Flächentarif in der Altenpflege ist wichtig", sagte Vorstand Eugen Brysch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die Gewerkschaft Verdi hatte am Freitag Forderungen für einen auch von der Koalition unterstützten allgemeingültigen Tarifvertrag für die Altenpflege aufgestellt.

Brysch sagte, anständige Löhne seien die Basis für attraktive Arbeitsplätze und engagierte Mitarbeiter in der Pflege. "Ohne Zweifel wird das Geld kosten, das viele Pflegebedürftige aber nicht haben", sagte der Experte. "Denn selbst der Zuschuss der Pflegeversicherung reicht nicht aus, um den Pflegesatz eines Heimes zu bezahlen." Bisher sei Hilfe zur Pflege ein persönliches Lebensrisiko. "Ein solches Prinzip ist zutiefst unsolidarisch", bemängelte er.

Anders funktioniere die Krankenversicherung, die im Prinzip alle Kosten für die gesamte Behandlung von Krankheiten übernehme. "Genau das muss auch für die Pflegeversicherung gelten", verlangte Brysch. "Damit das gelingen kann, braucht es die Beiträge der Versicherten, einen Steuerzuschuss des Bundes und Mittel der gesetzlichen Krankenkassen." Die Pflegebedürftigen würden dabei weiter die Unterbringung, Verpflegung und Abschreibungen der Baukosten des Betreibers tragen müssen. "Hier entscheidet jeder selbst, welcher Standard gewünscht ist."/bw/DP/he

