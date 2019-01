Tesla hat die Preise für das Laden an den Superchargern in vielen Ländern weltweit deutlich erhöht. Für Deutschland beispielsweise weist die Tesla-Website nun einen Minutenpreis von 23 Cent bis 60 kW (bisher 17 Cent) und 46 Cent für die Ladephase über 60 kW (bisher 34 Cent) aus. In Österreich erhöht sich die Gebühr von 0,23 auf 0,31 Euro pro kWh, in der Schweiz von 0,25 auf 0,34 Schweizer Franken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...