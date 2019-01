Berlin (ots) - Berlin - Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner hat sich dafür ausgesprochen, die Einführung eines Tempolimits von 130 km/h auf deutschen Autobahnen "unvoreingenommen zu prüfen". Dem Berliner "Tagesspiegel" (Montagausgabe) sagte Stegner: "Wenn ein Tempolimit einen nachweisbaren Beitrag zum Klimaschutz leisten kann, dann müssen wir das zumindest ernsthaft in Erwägung ziehen."



