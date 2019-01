Berlin (ots) - Berlin - Der künftige Charité-Vorstandschef Heyo Kroemer hat im Tagesspiegel-Interview (Montagausgabe) die Finanzierung deutscher Kliniken kritisiert - insbesondere für die forschende Medizin gebe es im internationalen Vergleich zu wenig Hilfe. "Im Moment werden wir über die Fallpauschalen so vergütet wie jede Klinik auf dem Land: Pro Patient und Diagnose gibt es Geld von den Krankenkassen, die sogenannte Fallpauschale", sagte Kroemer.



