Stuttgart (ots) - Erstaunlich war zu beobachten, wie entschieden sich die CSU auf einmal zu einer rückhaltlos europafreundlichen Partei wandeln will. Klar, der Sparringspartner ganz rechts außen, der neuerdings einen Dexit fordert und damit mitten im Brexit-Chaos das Schlimmste auch für Deutschland befürchten lässt, macht diesmal eine klare Abgrenzung leicht. Nachlaufen, wie es Söder ausdrückt, mag der AfD niemand mehr. Das ist schon mal ein Segen. So viel Klarheit hätte man sich schon früher gewünscht, auch und gerade von Söder selbst. "Profil mit Stil" hat Söder als Motto über seine künftige Politik geschrieben. Damit verspricht er die Rückkehr auch zu einer zivilen Diskussions- und Streitkultur. "Einladend und nicht ausgrenzend" soll seine CSU sein. Wie das in der Praxis aussieht, muss sich erst zeigen. Ein verheißungsvoller Neuanfang aber ist gemacht.



