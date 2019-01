von Gian Hessami, Euro am SonntagDie Analysten waren selten so unterschiedlicher Meinung, wohin sich die Börsen bewegen werden, wie zu Beginn dieses neuen Jahres. Zumindest in einem Punkt sind sie sich aber einig: Die Volatilität der vergangenen Monate wird so schnell nicht enden. Dafür sorgen Unsicherheiten wie der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...