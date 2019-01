Düsseldorf (ots) - In der Diskussion um ein generelles Tempolimit hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) sich für noch strengere Vorgaben ausgesprochen. "Wir fordern ein Tempolimit von 120 auf allen Autobahnen und 80 auf Landstraßen", sagte DUH-Chef Jürgen Resch der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag). Damit ließen sich bis zu fünf Millionen Tonnen CO2 pro Jahr einsparen, so Resch. Der Verkehrssektor müsse endlich seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten. "Die abfälligen Äußerungen von Andreas Scheuer zu den Ideen der Kommission zeigen anschaulich, dass der Verkehrsminister weder die Verkehrssicherheit noch den Klimaschutz im Sinne hat", sagte der Bundesgeschäftsführer der Umweltorganisation. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte zuvor Überlegungen einer Regierungskommission zu Tempolimits auf Autobahnen zurückgewiesen. Sie seien "gegen jeden Menschenverstand" gerichtet, sagte er.



