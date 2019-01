"Heilbronner Stimme" zu Baukindergeld:

"Ist die milliardenschwere Förderung deshalb an falscher Stelle eingesetzt? Antwort: Das lässt sich so einfach nicht sagen. Dazu ist das Thema regional zu unterschiedlich. Im ländlich geprägten Baden-Württemberg macht es durchaus Sinn, dass das Baukindergeld auch für die Finanzierung bestehender, älterer Immobilien genutzt werden darf. Hier haben Familien auf dem Land nämlich noch eher die Chance, an eigene vier Wände zu kommen, ohne dass immer neue Neubaugebiete den Flächenfraß vorantreiben. Genauso wichtig ist es, dass die Politik parallel die Anreize für den sozialen Wohnungsbau erhöht. Denn auch in einer Schwarmstadt wie Heilbronn ist es das dringlichste Problem, bezahlbaren Wohnraum für sozial Schwächere zu schaffen."/al/DP/he

AXC0012 2019-01-21/05:35