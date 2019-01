"Mannheimer Morgen" zu Trump/Haushaltsstreit:

"Trump hat in dieser Situation nur zwei Möglichkeiten: Entweder er kapituliert im Haushaltsstreit oder er ruft unter einem Vorwand den Notstand an der Grenze aus. Beides beinhaltet unkalkulierbare Risiken. Der Präsident hat sich mit der völlig unnötigen Haushaltssperre in eine Sackgasse manövriert und zahlt nun den Preis dafür."/al/DP/he

