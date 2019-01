Fast genau ein Jahr nach dem Tod des legendären Spitzenkochs Paul Bocuse präsentiert der Michelin-Gastronomieführer am Montag in Paris (15.15 Uhr) seine neue Frankreich-Ausgabe. Mit Spannung wird erwartet, ob das Stammrestaurant von Bocuse in Collonges-au-Mont-d'Or bei Lyon seine Spitzenbewertung von drei Sternen halten kann. Gastronomiepapst Bocuse war am 20. Januar 2018 im Alter von 91 Jahren gestorben.

In der neuen Ausgabe des "Guide rouge" sollen nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP 75 Restaurants neu ausgezeichnet werden - mit einem, zwei oder drei Sternen. Als Anwärter für die Spitzennote gelten nach ergänzenden Angaben unter anderen das Restaurant von Christopher Coutanceau in La Rochelle an der Atlantikküste oder "Le Grand Restaurant" von Jean-François Piège in Paris. Die Sterne-Zeremonie wird erstmals von dem neuen Chef der Michelin-Gastronomieführer, Gwendal Poullennec, geleitet werden./cb/DP/he

