Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.B4T: FE Ltd am 20.1. -50,00%, Volumen 0% normaler Tage , SAC: Sanochemia am 20.1. -9,40%, Volumen 10% normaler Tage , AB1: Air Berlin am 20.1. -7,92%, Volumen 20% normaler Tage , GRUA: Geely am 20.1. 9,23%, Volumen 188% normaler Tage , F0G: Signature AG am 20.1. 9,68%, Volumen 0% normaler Tage , AM3D: SLM Solutions am 20.1. 15,07%, Volumen 182% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. SLM Solutions AM3D 10.080 15.07% Signature AG F0G 0.680 9.68% Geely GRUA 1.420 9.23% Air Berlin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...