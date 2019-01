Das amerikanische Unternehmen Senior Housing Properties Trust (ISIN: US81721M1099, NYSE: SNH) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 39 US-Cents aus. Damit bleibt die Dividende gegenüber dem Vorquartal unverändert. Senior Housing Properties Trust zahlt die Dividende am 21. Februar 2019 an die Anteilsinhaber aus (Record date: 28. Januar 2019). Das Unternehmen operiert als REIT (Real Estate Investment Trust) und besitzt oder ...

