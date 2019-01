The following instruments on XETRA do have their first trading day 21.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 21.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0457206784 CREDIT AGRI.19/29MTN REGS BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000LB126P6 LBBW STUFENZINS 19/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB03N0 NORDLB GELDM.FRN 02/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013398070 BNP PARIBAS 19/27 FLR MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013398229 ENGIE 19/UND. FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA US135087J706 CANADA 19/22 BD00 BON USD N

CA XFRA US693475AV76 PNC FINL SVCL 19/24 BD00 BON USD N

CA XFRA US91087BAF76 MEXIKO 19/29 BD00 BON USD N

CA XFRA US95000U2C66 WELLS FARGO 19/24 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA US95000U2D40 WELLS FARGO 19/29 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA XS1937266077 CDB (HK) 19/22 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1937716022 BK NOVA SCOT 19/21 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1938429922 BNZ INTL FDG. 19/22 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1939253917 BNP PARIBAS 19/26 MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA XS1940071597 BNG BK 19/29 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1940150623 CITIGROUP 19/24 BD01 BON GBP N

CA 5WP XFRA CA09607B1031 BLUE STAR GOLD EQ00 EQU EUR N

CA IBPB XFRA US09057N3008 BIO-PATH HLDGS INC. EQ00 EQU EUR N

CA SGLA XFRA DE000A2TSLG0 SGL CARBON SE O.N. NEUE EQ01 EQU EUR Y