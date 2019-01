FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.01.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.01.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH4WB6 HSH NORDBANK KK1 15/21 0.000 %

SNM XFRA IT0003153415 SNAM S.P.A. 0.091 EUR

ENL XFRA IT0003128367 ENEL S.P.A. EO 1 0.140 EUR

K2Y XFRA CA4932711001 KEYERA CORP. 0.099 EUR

XFRA DE000HLB1XS7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01A/15 0.001 %

XFRA DE000HLB1XT5 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01B/15 0.001 %

XFRA DE000HSH4GX3 HSH NORDBANK MZC 6 13/20 0.000 %

ADL5 XFRA DE000A161XW6 ADLER REAL EST. WDL16/21 0.172 EUR

2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.094 EUR