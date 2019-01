FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.01.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 22.01.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.01.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.01.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

WPS XFRA US9553061055 WEST PHARM.SVCS DL-,25 0.132 EUR

LWE XFRA US5486611073 LOWE'S COS INC. DL-,50 0.421 EUR

LTP XFRA US5021751020 LTC PTIES INC. DL-,01 0.167 EUR

CPA XFRA US1941621039 COLGATE-PALMOLIVE DL 1 0.368 EUR

CXX XFRA US1890541097 CLOROX CO. DL 1 0.842 EUR

39Q XFRA SG1G55870362 LIAN BENG GROUP SD -,05 0.006 EUR