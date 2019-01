FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.01.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.01.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

M8F2 XFRA AT0000A05JR9 MEINL EASTERN EUROPE T

M8F1 XFRA AT0000A000C8 MEINL GLOBAL PROPERTY T

XFRA CA92935A2039 WPC RESOURCES INC.

IBPA XFRA US09057N2018 BIO-PATH HLDGS INC.