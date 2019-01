HELLA beweist operativ eine beachtliche Widerstandskraft.Dennoch ist man in den Abwärtssog der anderen Zulieferer geraten. Beim Ausblick auf das zweite Halbjahr 2018/19 konkretisiert CEO Dr. Breidenbach die Jahresprognose. Das avisierte Gewinnwachstum von 5 bis 10 % wird man erreichen, allerdings am unteren Ende. Breidenbach warnte davor, dass der Gegenwind in der Branche zunehmen könne. Das Risiko ist also noch nicht ganz raus, aber in der Korrektur wurde das schon größtenteils eingepreist. Vor 12 Monaten notierte die Aktie noch bei fast 60 €, im Tief bei 32 € und aktuell um 38 €. Weitere Rücksetzer sind deshalb für mittelfristig agierende Anleger Kaufgelegenheiten.



