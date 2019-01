Der SAP-Rivale fokussiert sich künftig stärker auf Europa. So wird die Zahl der Mitarbeiter in Irland in den nächsten fünf Jahren um 1.500 erhöht und damit mehr als verdoppelt. Bisher sind etwa 1.400 Menschen für den US-Konzern in Dublin tätig. Zugleich wird im Norden der irischen Hauptstadt ein neuer Standort errichtet. Viele internationale Firmen haben ihren europäischen Hauptsitz in Irland - auch, um von der vergleichsweise niedrigen Unternehmenssteuer von 12,5 % zu profitieren.



