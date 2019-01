Von Sara Germano

MÜNCHEN (Dow Jones)--Das soziale Netzwerk Facebook will nach Aussage von COO Sheryl Sandberg stärker gegen Beeinflussung von Wahlen über die Plattform vorgehen. Der Konzern wolle dabei mit den deutschen Behörden zusammenarbeiten, sagte die Managerin bei der Digitalkonferenz DLD in München. Die Kooperation werde auf einer früheren Zusammenarbeit zwischen Facebook und dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bei den Bundestagswahlen 2017 aufbauen.

Die Initiative sei eine Kooperation zwischen Facebook, dem BSI und anderen Unternehmen sowie Forschungspartnern, sagte Sandberg. Das BSI werde an der Spitze der Initiative stehen, sagte eine informierte Person.

Ein Sprecher des BSI reagierte nicht auf Bitten um eine Stellungnahme. Es war zunächst nicht klar, welche anderen Firmen oder Forschungspartner teilnehmen würden.

January 21, 2019

