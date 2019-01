Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Brenntag von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 52 auf 55 Euro angehoben. Sein neues Anlagevotum basiere auf der Einschätzung, dass der jüngste Kursverfall übertrieben sei, schrieb Analyst Matija Gergolet in einer am Montag vorliegenden Studie. Da sich das Geschäftsmodell des Chemikalienhändlers in den vergangenen Jahren nicht groß geändert habe, die Aktie jedoch ihren Bewertungsaufschlag fast gänzich eingebüßt habe, sei der Kursrückgang lediglich auf Konjunkturbefürchtungen zurückzuführen./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2019 / 04:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A1DAHH0

AXC0037 2019-01-21/07:26