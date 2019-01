TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien überwiegen zu Beginn der neuen Woche die positiven Vorzeichen. Weitere Entspannungssignale im Handelsstreit China-USA stützen die Kurse. Auch den eher schwachen chinesischen Konjunkturdaten vermögen die Anleger etwas Positives abzugewinnen, lassen sie doch vermuten, dass China der heimischen Wirtschaft unter die Arme greifen wird.

In Tokio gewinnt der Nikkei-225-Index 0,3 Prozent auf 20.727 Punkte. In Schanghai steigen die Kurse im Schnitt um 0,5 Prozent. An der Börse in Hongkong legt der Hang-Seng-Index um 0,3 Prozent zu. Die chinesische Wirtschaft wuchs im vergangenen Jahr um 6,6 Prozent. Dies war das schwächste Wachstum seit 1990, lag aber leicht über den von der chinesischen Regierung erwarteten 6,5 Prozent. Im vierten Quartal 2018 wurde ein Plus von 6,4 Prozent verzeichnet, was den Erwartungen entsprach.

Die Börse in Seoul zeigt sich kaum verändert. Am späten Freitag war bekanntgeworden, dass US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un Ende Februar zu einem zweiten Gipfeltreffen zusammenkommen wollen. Beim ersten Gipfel mit Trump im vergangenen Juni in Singapur hatte Kim den Abbau des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms zugesagt. Die Freude über die Fortschritte bei der Beilegung des Atomstreits wird aber etwas gedämpft von Daten zu den südkoreanischen Exporten. Seit Beginn dieses Jahres sind die Ausfuhren um 15 Prozent zurückgegangen. Die Exporte nach China, die ein Viertel aller südkoreanischen Exporte ausmachen, schrumpften sogar um 23 Prozent.

Das mutmaßliche Einlenken der chinesischen Seite im Handelsstreit, hatte den US-Börsen am Freitag kräftig Auftrieb gegeben. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte gemeldet, China habe sich bereit erklärt, verstärkt US-Waren zu importieren, um den Handelsbilanzüberschuss mit den USA abzubauen. Schon am Donnerstag hatte das Wall Street Journal über Erwägungen der US-Regierung berichtet, die Strafzölle auf chinesische Importe zu senken oder gar aufzuheben. Dies wurde allerdings dementiert.

Unter den Einzelwerten steigen Fosun Tourism in Hongkong um 7,4 Prozent. Der Besitzer der Club-Med-Resorts ist nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr in die Gewinnzone zurückgekehrt. Gesucht sind ferner Aktien von Brauereien und Spirituosenherstellern, was Beobachter mit den anstehenden Feiertagen zum chinesischen Neujahrsfest begründen. Tsingtao Brewery gewinnen 6,2 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.890,40 +0,18% +4,32% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.726,87 +0,29% +3,56% 07:00 Kospi (Seoul) 2.123,58 -0,03% +4,04% 07:00 Schanghai-Comp. 2.608,73 +0,49% +4,60% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.168,25 +0,29% +4,78% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.240,22 +0,49% +5,07% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 FR, 14:17 % YTD EUR/USD 1,1377 +0,1% 1,1366 1,1403 -0,8% EUR/JPY 124,65 -0,1% 124,73 124,75 -0,9% EUR/GBP 0,8842 +0,1% 0,8829 0,8812 -1,8% GBP/USD 1,2868 -0,0% 1,2875 1,2940 +1,0% USD/JPY 109,56 -0,2% 109,75 109,40 -0,1% USD/KRW 1125,98 +0,4% 1125,98 1121,49 +1,0% USD/CNY 6,7790 +0,0% 6,7790 6,7787 -1,5% USD/CNH 6,7987 -0,1% 6,8036 6,7868 -1,1% USD/HKD 7,8443 +0,0% 7,8433 7,8442 +0,2% AUD/USD 0,7169 +0,1% 0,7162 0,7193 +1,8% NZD/USD 0,6721 -0,3% 0,6739 0,6770 +0,1% Bitcoin BTC/USD 3.531,25 -0,4% 3.544,00 3.607,88 -5,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,89 53,80 +0,2% 0,09 +18,7% Brent/ICE 62,79 62,70 +0,1% 0,09 +16,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.281,49 1.281,65 -0,0% -0,16 -0,1% Silber (Spot) 15,30 15,33 -0,2% -0,04 -1,3% Platin (Spot) 799,50 800,50 -0,1% -1,00 +0,4% Kupfer-Future 2,70 2,72 -0,6% -0,02 +2,7% ===

January 21, 2019

