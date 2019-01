Die Privatbank Berenberg hat Deutsche Telekom von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 14,00 auf 13,20 Euro gesenkt. Der Markt unterschätze die Komplexität der bereinigten Bewertung des Telekommunikationskonzerns, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Chance/Risiko-Verhältnis der Aktie sei mittlerweile unattraktiv. Anleger sollten deshalb Gewinne mitnehmen, empfahl der Experte./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2019 / 18:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005557508

AXC0044 2019-01-21/07:37