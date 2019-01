Mailand (ots/PRNewswire) -



Der Konzern stärkt die Führung im Segment Vermögensverwaltung



Objectway, der führende Fintech-Konzern in Italien und einer der wichtigsten europäischen Akteure im Bereich Software und Services für die Vermögens-, Investment- und Vermögensverwaltung, hat Algorfin erworben, die Software- und Servicesabteilung von Unione Fiduciaria S.p.A.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/700775/Objectway_Logo.jpg )



Algorfin ist spezialisiert auf IT und administrative Outsourcing-Services für Vermögensverwaltungsunternehmen, Depotbanken und andere Finanzbetreiber, über seine Software-Plattformen Archimede, Diogene und Archimede Governance.



Archimede ist die führende Lösung für die umfassende Verwaltung von offenen und geschlossenen Investmentfonds, einschließlich Investorenmanagement, NAV-Berechnung, Compliance sowie jede Art von erforderlicher aufsichtsrechtlicher Compliance. Diogene unterstützt die Verwaltung aller Aktivitäten eines Depotverwalters im Bereich Fondsmanagement. Archimede Vermögensverwaltung ermöglicht es Vermögensverwaltungsunternehmen, alle erforderlichen Checks durchzuführen, die von den europäischen UCITS-V-Direktiven vorgeschrieben werden. Darüber hinaus erbringt Algorfin Verwaltungsdienste für Back-Office-Management und Buchhaltung für einige der wichtigsten italienischen Vermögensverwaltungsunternehmen.



Ein Team von über 100 in Mailand ansässigen hochspezialisierten Experten von Algorfin schließt sich dem Objectway-Konzern an, dessen konsolidierter Jahresumsatz sich nach dieser aktuellen Übernahme auf etwa 75 Millionen Euro beläuft.



Zusätzlich zu seinem Kerngeschäft wird Unione Fiduciaria weiterhin IT- und administrative Services für Treuhandunternehmen erbringen und seine eigene Anwendungssoftware bereitstellen, um Kontrollfunktionen und Whistleblowing-Manager zu unterstützen.



"Dies ist eine sehr bedeutsame Übernahme für unseren Konzern", stellte Luigi Marciano, CEO von Objectway, fest, "da sie unsere Position als italienischer Marktführer für Banken, Vermögensverwaltungsunternehmen und Depotbanken mit einem umfassenden Angebot konsolidiert, das ihren Bedarf an Anwendungen abdeckt und neue Wachstumsmöglichkeiten in Italien und anderen Märkten eröffnet.



"Unione Fiduciaria hat in Objectway einen soliden und verlässlichen Partner gefunden, um den Stab für die Entwicklung des Algorfin-Geschäfts weiterzureichen. Mit diesem Verkauf wird der Prozess der Konzentration auf das Treuhandgeschäft, dem Kerngeschäft des Unternehmens, weiter beschleunigt. Dieser Vorgang ermöglicht es Unione Fiduciaria außerdem, zusätzliche Ressourcen in die Expansion zu investieren, und es wird damit ein Weg weiter beschritten, der bereits vor mehreren Jahren angetreten wurde", kommentierte Filippo Cappio, Managing Director von Unione Fiduciaria.



Objectway finanziert den Vorgang zum Teil, mit der Unterstützung von UBI Banca und Unicredit als Kreditbanken, und mit der Unterstützung von Marco Carbonara von Hi.lex und von Simmons & Simmons als Rechtsberater. Für die Durchführung des Geschäfts erhielt Objectway Unterstützung von: UBI Banca als Finanzberater; Giovannelli E Associati als Rechtsberater; Russo De Rosa Associati als Steuerberater; Accuracy für die Durchführung der finanziellen Due Dilligence. Unione Fiduciaria wurde unterstützt von Synpulse als strategischem Berater; von KPMG Advisory als Finanzberater für die Due Diligence, von KPMG für die Kreditor-Due-Dilligence und von Grimaldi als Rechtsberater.



