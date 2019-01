Analysten bewerteten die Aktie in den letzten Monaten in überwiegender Mehrheit positiv. Die US-Bank JP Morgan beließ jüngst ihre Einstufung für die Allianz auf Übergewichten mit einem Kursziel von 222 Euro. Der Versicherer könnte mit dem bereinigten operativen Gewinn für 2018 die Erwartungen übertreffen, schrieb der dort zuständige Analyst in einer am letzten Donnerstag vorliegenden Studie. Im Bereich außerhalb der Lebensversicherungen dürfte der Konzern positiv überraschen, begründete er seine Einstufung.

Aus den Analysen der letzten drei Monate ergibt sich ein durchschnittliches Kursziel von 229,40 Euro auf Sicht von sechs Monaten. Mit einem geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis für dieses Jahr (KGV2019e) von 9,5 erscheint die Allianz-Aktie nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...