Im Sommer letzten Jahres markierte der Forint gegenüber dem Euro einen markanten Tiefstand, zeitweise war ein Euro 330,762 HUF wert. Doch rasch festigte sich der Forint wieder und konnte in den kommenden Monaten im Bereich von 324,00 HUF zum Euro eine Stabilisierung vollziehen. Mitte letzter Woche kam es nach einem Ausbruchsversuch der Gemeinschaftswährung über die Marke von grob 323,014 HUF zu einem Fehlsignal, nur wenig später brach der Euro wieder förmlich weg und verlor binnen drei Tagen gut 1,8 Prozent an Wert. Dabei setzte das Währungspärchen auf das 61,8 Prozent Fibonacci-Retracement um 319,663 HUF zurück und unterschritt dies sogar noch weiter. Damit könnte nun eine weitere Korrekturwelle in der Europawährung initiiert worden sein, das entsprechend weiteres Abwärtspotenzial bereithalten könnte.

Dem Forint verleiht aber auch die Ungewissheit der Anleger über den Brexit Auftrieb. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...