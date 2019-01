Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Er ziehe innerhalb der europäischen Transportbranche nach wie vor Papiere aus dem Bereich Straße & Schiene denen von Flughafenbetreibern vor, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Montag vorliegenden Studie. Relativ geringe freie Cashflows und Dividendenrenditen im Jahr 2019 gingen bei den letztgenannten wegen regulatorischer Veränderungen mit gebremstem Wachstum einher./ck/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2019 / 11:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-01-21/08:34

ISIN: FR0000125486