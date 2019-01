Goldman Sachs hat das Kursziel für Aena von 162 auf 156 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seine Hauptsorge mit Blick auf den spanischen Flughafenbetreiber sei unverändert der schwache mittelfristige Ausblick für das Ergebniswachstum, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Transportwerten. Sein Kursziel senkte er vor allem wegen erwarteter höherer Investitionen und schwächeren langfristigen Erwartungen für das Wachstum im Einzelhandelsbereich./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2019 / 11:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-01-21/08:35

ISIN: ES0105046009