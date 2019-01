Global Blockchain Technologies Corp.: Nolan Bushnell und Zai Ortiz von X2 Games halten Keynote Vortrag auf der Global Alexa Konferenz 2019 DGAP-News: Global Blockchain Technologies Corp. / Schlagwort(e): Konferenz Global Blockchain Technologies Corp.: Nolan Bushnell und Zai Ortiz von X2 Games halten Keynote Vortrag auf der Global Alexa Konferenz 2019 21.01.2019 / 08:38 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Nolan Bushnell und Zai Ortiz von X2 Games halten Keynote Vortrag auf der Global Alexa Konferenz 2019 Vancouver, British Columbia, 21. Januar 2019 - GLOBAL BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES CORP. (CSE: BLOC.U) (FSE: BWSP) (OTC: BLKCF) ("BLOC" oder "Company") veröffentlicht einen Auszug Keynote-Rede von X2 Games Corp. ("X2 Games"), einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft, auf der Global Alexa Conference 2019. Auf der Global Alexa-Konferenz in Chattanooga, Tennessee, hielt Nolan Bushnell, CEO von X2 Games und Gründer von Atari und Chuck E. Cheese, vor den mehr als 500 Teilnehmern eine Keynote, in der er die Rolle der immersiven Technologie in der zukünftigen Spieleentwicklung und die Prozesse sowie den Entwicklungsprozess des von X2 Games 'erstem Produkt, St. Noire erläuterte. Am Ende der Konferenz wurde X2 Games mit dem Best-In-Show Gold Award ausgezeichnet. Zusammen mit Zai Ortiz, dem Präsidenten, Mitbegründer und Chief Creative Officer von X2 Games, hielt Bushnell eine Präsentation mit dem Titel "Alexa and Entertainment: Die bahnbrechende Gelegenheit von Alexa". Bushnell und Ortiz nutzten die Konferenz, um die Hintergründe der neuesten Produktion von X2 Games, St. Noire, zu erläutern. ein interaktives Brettspiel, bei dem der Spieler an einem geheimen Mordfall teilnimmt. Alexa beschreibt St. Noire als ein "stimmaktiviertes Mordgeheimnisspiel, das Sie dazu auffordert, einen Mord durch Befragung einer ganzen Reihe von Charakteren mit mir zu lösen". "Man kann sich Spiele wie Pong auf der einen und Filme auf der anderen Seite ansehen", erklärte Bushnell. "Es gibt eine ganze Seite zwischen diesen beiden Medien, die zum Teil Spiel, zum Teil Erzählung und zum Teil Film ist. Wir glauben, dass es einen sehr leeren Bereich gibt, den wir mit den verrücktesten Dingen füllen können, die Sie je gesehen haben. " In der Zukunft will Ortiz noch tiefgreifendere Erlebnisse schaffen. Er verweist auf Bandersnatch, die interaktive Episode der Netflix-Serie Black Mirror, als Beweis dafür, dass die Menschen von dem Potenzial für diese Art von Erfahrungen begeistert sind, und sagt, dass die Verwendung Ihrer Stimme Steuerelemente erfordert, die natürlicher sind als das Halten einer Fernbedienung. "Im Moment ist das Amazon Echo ein mächtiges Gerät, das wie ich es sagen würde die "Knochen" hat, um darauf auszubauen", sagte er. "Und das gefällt mir wirklich." Die Rede von Bushnell und Ortiz wird bereits in der Presse anerkannt. Das bekannte CNET Magazine hat X2 Games bereits in einem Artikel vorgestellt, der hier (LINK) abgerufen werden kann. Die Website verzeichnete im Dezember 2018 169,5 Millionen Besuche und war damit die 277. meistbesuchte Website der Welt in diesem Monat. Im Bereich der Technologie-Nachrichten war es zu der gleichen Zeit die meistbesuchte der Welt. In seiner Rede hat Bushnell Kreativität und Innovation im Spieledesign gepriesen. "Ich habe es immer gern gemocht, Dinge etwas anders zu machen", sagte er. "Es scheint so, als ob es sehr schwer ist, neue Dinge zu tun". Bushnell, ein Veteran der Videospielebranche, sieht die Zukunft des Spiels in AI-geführten Entwicklungen. Nolan Bushnell, CEO von X2 Games, gründete zuvor Atari Inc. und die Pizza Time Theatre-Kette von Chuck E. Cheese, die 2014 für 1,3 Mrd. USD an Apollo Global Management verkauft wurde. Die British Academy of Film and Television zeichnete Bushnell mit dem Academy Fellowship aus. Er wurde zu einem der "50 Leute, die Amerika verändert haben" von Newsweek ernannt und war einer der ersten, die in die Video Game Hall of Fame aufgenommen wurden. Zai Ortiz ist ein Experte für visuelle Effekte, der an Filmen wie Mission Impossible: Ghost Protocol, Tron: Legacy und Iron Man gearbeitet hat. Die Alexa-Konferenz Die Alexa-Konferenz fand vom 15. bis 17. Januar 2019 in Chattanooga, Tennessee, statt. Das weltweite Zusammentreffen der Alexa-Entwicklergemeinde brachte Führungskräfte, Entwickler, Unternehmer, Strategen und Vermarkter zusammen - all diese Rollen, die bei der Konzeption und Erstellung der Spracherfahrungen eine Rolle spielen. Amazon war der Platin-Sponsor 2019 (sowie ein Moderator) der Alexa Conference. Zu den Sponsoring- und Präsentationsfirmen gehörten u.a. LEGO, Magic & Company, EPB-Faseroptik, Applause, Novel Effect und Audioburst. Die Konferenz umfasste The Alexa World Fair, die erste Ausstellungshalle für Alexa-orientierte Produkte, und The Alexa Awards, das größte Preisverleihungsprogramm für Alexa-Entwicklung und -Unternehmen, das einige der Innovatoren und Pioniere der Community auszeichnet. Bradley Metrock, Executive Producer der Alexa Conference, sagte: "Die Alexa Conference treibt die Innovation der Stimme voran, zusammen mit den dazugehörigen Bereichen wie KI, maschinelles Lernen, intelligente Lautsprecher und mehr." St. Noire X2 Games hat angekündigt, 2019 sechs neue, sprachgesteuerte, Alexa - Spiele zu veröffentlichen. Die erste davon wird St. Noire sein und wird im März exklusiv bei Amazon erscheinen. Neben St. Noire hat X2 fünf weitere Spiele, die 2019 erscheinen sollen - einige für Kinder, einige für Familien und einige für Erwachsene. Als erstes umfassendes Alexa-Brettspiel bietet St. Noire Sprachausgabe und ein beeindruckendes Sounddesign. Die Benutzer verwenden zusätzlich zu Alexa ein Board und Karten zum Spielen. Eine unbegrenzte Anzahl von Spielern kann teilnehmen, und die Teilnehmer benutzen Alexa, um mit Verdächtigen und Zeugen (die die Möglichkeit haben, Spieler anzulügen) zu befragen, um sechs Haupthandlungen zu erkunden, die alle in der geheimnisvollen Stadt St. Noire nach dem Mörder suchen. Das Spiel wird bei jedem Durchlauf zufallsgeneriert, und ein integrierter Timer begrenzt die Zeit, die die Spieler zur Verfügung haben, um die Identität des Mörders zu entdecken. Ein vollständiges Durchspielen dauert schätzungsweise zwischen fünfzehn und dreißig Minuten. St. Noire wurde in Zusammenarbeit mit dem Alexa Games-Team entwickelt, das Zugang zu Ressourcen für das Engineering und zum Testen von Spielen bot. Das Spiel wird voraussichtlich Anfang 2019 erscheinen und wird voraussichtlich zwischen 30 und 40 US-Dollar kosten. Der Spielemarkt Im Jahr 2018 wurde der globale Spielemarkt auf 137,9 Milliarden US-Dollar geschätzt. Bis 2021 wird ein Anstieg auf USD 180,1 Milliarden erwartet. Es wird geschätzt, dass bis 2019 fast die Hälfte der amerikanischen Haushalte, etwa 60 Millionen, einen intelligenten Lautsprecher besitzen werden. In einer Umfrage unter den Nutzern von AI-Lautsprechern gaben 25% an, dass sie AI-gestützte Lautsprecher verwenden, um Spiele zu spielen, und 65% sagten, dass sie ohne einen intelligenten Lautsprecher nicht wieder zum Leben erwachen würden. 81% sagten, sie seien offen für neue Fähigkeiten und Funktionen, die ihren Lautsprechern vorgestellt würden. Über X2 Games Corp. 