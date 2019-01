Die britische Investmentbank HSBC hat Ryanair von "Reduce" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 10,50 auf 11,50 Euro angehoben. In Erwartung eines verlangsamten Kapazitätswachstums diesen Sommer dürften sich die Umsatztrends beim irischen Billigflieger wieder bessern, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Ferner sollten sinkende Treibstoffpreise und die Branchenkonsolidierung die Gewinne im Geschäftsjahr 2020/21 steigern. Der Experte erhöhte deshalb seine mittelfristige Margenprognose./edh/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2019 / 19:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-01-21/08:37

ISIN: IE00BYTBXV33