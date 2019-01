Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Axel Springer von 55 auf 46 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Auch wenn sich die Aktie des Medienkonzerns Springer in den vergangenen 12 Monaten unterdurchschnittlich entwickelt habe, sei der Kummer noch nicht vorüber, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen Medienwerten. Auch wenn 69 Prozent der Umsätze aus dem digitalen Geschäft kämen, bedeute dies nicht, dass dies nicht zyklisch sei. Dabei verwies sie auf den großen Geschäftsbereich mit Stellenanzeigen, der sich 2019 stark abschwächen dürfte./ck/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2019 / 17:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-01-21/08:38

ISIN: DE0005501357