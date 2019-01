Die FED und der damit zusammenhängende schwächere US-Dollar könnten dem US-Aktienmarkt Erholungspotential bringen. Doch damit wäre die Delle in der globalen Konjunktur nicht sofort ausgebeult, womit das zuletzt starke Wachstum in den USA ebenfalls eine Vollbremsung hinlegen könnte. "Mehrere US-Konjunkturdaten deuten derzeit darauf hin, dass es in den USA so langsam in eine Delle übergeht. Auf diese Daten scheint die US-Notenbank nun mit einer dovishen Haltung zu reagieren. Noch kurz vor Weihnachten leistete sich der FED Präsident, Jerome Powell, entweder einen Kommunikations-Fauxpas oder wollte zum Ausdruck bringen, dass man dem Aktienmarkt, anders als seine Vorgänger, mehr Luft zum Ausatmen gewähren würde, um eine harsche aber notwendige Anpassung der Bewertungen herbeizuführen", sagt David Iusow von IG Markets.

Den vollständigen Artikel lesen ...