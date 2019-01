Trotz starker Vorgaben von der Wall Street am Freitag und einem freundlichen Handelsverlauf in Asien tendiert der DAX am Montag praktisch unverändert zum Wochenabschluss. Vor dem Hintergrund eines Feiertages in den USA - Martin Luther King Day - und einem von der britischen Regierung erwarteten Plan "B" für den Brexit, bleiben die Anleger in Frankfurt zunächst an der Seitenlinie. Aktien im Fokus: Tencent, Tesla, Daimler, BMW. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

