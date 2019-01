Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Deutsche Post von 31,00 auf 24,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Zunehmende Beweise für ein verlangsamtes Wirtschaftswachstum rechtfertige eine anhaltend vorsichtige Einschätzung des europäischen Logistiksektors, schrieb Analyst Edward Stanford in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Bei der Deutschen Post bestünden zu vielen Ungewissheiten, um die Aktie positiver zu beurteilen. Er reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2019 und 2020 um 10 und 9 Prozent./edh Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2019 / 12:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

