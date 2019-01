Die Privatbank Berenberg hat Xing auf "Hold" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Das Management des Karrierenetzwerks sei mit Blick auf die Umsätze aus dem Bereich Rubrikengeschäft mit Jobs negativ gestimmt und habe diese Erlöse daher in verschiedene Bereiche gebündelt, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Medienwerten. Mit Blick auf Wettbewerb, etwa durch G4J (Google for Jobs), sei Xing in einem schwächeren Wirtschaftsumfeld so recht gut positioniert./ck/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2019 / 17:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-01-21/08:46

ISIN: DE000XNG8888